«التايكواندو» يتعاقد مع المدرب المصري تامر صلاح

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو تعاقده مع المدرب المصري تامر صلاح لتولي الإشراف على تدريب المنتخب الوطني، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد اللعبة أمس بفندق رويال إم بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد وعدد من الأعضاء، وتم في مستهله توقيع العقد مع المدرب الدولي صلاح واستعراض استراتيجية الاتحاد للمرحلة المقبلة.

وأكد الزيودي أن التعاقد مع المدرب الدولي جاء بعد دراسة ومفاضلة بين عدد من الكفاءات من أجل اختيار الأفضل لمتطلبات المرحلة المقبلة، فضلاً عن توفر كافة الاشتراطات لقيادة الفريق الفني ليكون مسؤولاً عن لاعبي المنتخب بمختلف أعمارهم السنية، خاصة وأن الطموحات كبيرة وهناك خطة لإعداد أبطال للمستقبل وبلوغ مراحل متقدمة في اللعبة، لاسيما بعد أن حققت اللعبة ميداليات على الصعيد الآسيوي والعربي والخليجي.

وأعرب المدرب صلاح عن سعادته بتدريب المنتخب الإماراتي، لافتاً إلى أنه يضع كل خبراته أمام لاعبي الإمارات من أجل تحقيق التطلعات، كما أن تجربته الناجحة مع المنتخب المصري تجعله متفائلاً بتحقيق إنجاز أولمبي وعالمي خاصة مع وجود العديد من الخامات المميزة من اللاعبين، متمنياً أن يحالفه التوفيق وأن يكون على مستوى التحدي والطموح وثقة الاتحاد.

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وعلى صعيد متصل، أعلن اتحاد التايكواندو، إطلاق موقع الاتحاد الخاص وبرنامج التسجيل الإلكتروني، وأكد الزيودي أن النظام الجديد يسهل عملية التسجيل والقرعة وحساب نتائج المنافسات فضلاً عن بيانات الأندية واللاعبين، ولذا تم عقد شراكة مع شركة مايكرو فيجين ليكون للاتحاد نظام إلكتروني متميز.

من جهته، أشار محمد إسحاق السكرتير الفني إلى أن البرنامج يشمل تسجيل كافة بيانات اللاعبين والوثائق الخاصة بهم بحسب قانون الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى حفظ جميع الوثائق وتجديد البيانات أولاً بأول، وحصر عدد اللاعبين ورصد التطور في أعدادهم ونتائج المنتخبات والدورات المنعقدة.

وأكد ممثل شركة مايكرو فيجن أن إدراك اتحاد التايكواندو لأهمية حفظ قاعدة البيانات ومعلومات اللاعبين، يؤكد الرؤية الثاقبة للاتحاد وسعيه إلى التطوير الدائم في أدائه.