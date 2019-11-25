وفد «الرياضات الجوية الخفيفة» يزور معرض ميليبول باريس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع وفد لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة على أفضل التقنيات والتطبيقات المطبقة عالمياً في مجالات حماية واستخدام وتشغيل الطائرات بدون طيار «الدرونز» وذلك خلال زيارته أعمال الدورة الحادية والعشرين من معرض ميليبول باريس 2019، التي شهدت مشاركة واسعة من قادة الأمن والخبراء والمختصين وكبريات الشركات العالمية.

والتقى الوفد بعدد من كبار العارضين ومديري الشركات العارضة والفنيين والمختصين بهدف تبادل الآراء والخبرات والممارسات المطبقة في مجالات تأمين ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة بأنواعها كافة، واطلع الوفد على أحدث التطورات التقنية المتعلقة بمنتجات وخدمات الرياضات الخفيفة وما تعرضه الشركات من أحدث التقنيات والأجهزة الفنية المتطورة في مجال الأمن والسلامة العامة في مجالات الطيران.

وعلى صعيد متصل زار الوفد، الذي يضم ممثلين من أعضاء اللجنة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة وهيئة تنظيم الاتصالات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي - مطار شارل ديجول للاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها لحماية المطار من مخاطر الطائرات بدون طيار «الدرونز».