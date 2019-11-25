البطائح يكسب نقطة.. والإصابات وأليكس يوقفان انتصارات دبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

تستحق الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، أن نطلق عليها جولة ركلات الجزاء والاحتجاج على القرارات التحكيمية، فركلات الجزاء كانت حاسمة وقادت البطائح والعربي لتحقيق تعادلين غاليين أمام دبا الفجيرة والحمرية، فيما شهدت معظم المباريات احتجاجات على القرارات التحكيمية وحالات مثيرة للجدل بالذات مباراة الحمرية والعربي ولقاء دبا الفجيرة والبطائح، وجاءت الجولة عموماً جيدة وشهدت حالتي طرد، فيما أشعلت نتائجها المنافسة على مقدمة الجدول.

انتهت مباراة دبا الفجيرة والبطائح بالتعادل 1-1، وتعد النتيجة جيدة للطرفين فهي بالنسبة للبطائح مكسب لأن الفريق حصل على نقطة من أمام المرشح الأول للصعود وعلى ملعبه، إضافة إلى أن البطائح كان متأخراً، وأدرك التعادل من ركلة جزاء سددها مهاجمه البرازيلي أليكس بنجاح، والنتيجة أبقت البطائح في صلب المنافسة على الصعود ورفع رصيده إلى خمس نقاط متساوياً مع الإمارات، وأوقف البطائح انتصارات النواخذة وأثبت أنه قادر على مجاراة المرشحين للصعود.

أدى البطائح مباراة جادة وواقعية واستفاد من الدوافع الشخصية لعدد من لاعبيه الذين كانوا في صفوف دبا الفجيرة على غرار سعيد راشد وعيسى وأحمد البحريني وأليكس وسعيد محمد، إضافة إلى حمدان قاسم الذي بقي على الدكة ولم يشارك أساسياً.

وبالنسبة لدبا، فالنتيجة أيضاً جيدة قياساً بظروف المباراة فالفريق فقد قائده ولاعب الارتكاز فيصل الخديم قبل بداية المواجهة بدقائق؛ حيث تعرض لإصابة أخرجته من الحسابات قبل أن يتعرض مدافعه خالد الريامي لإصابة، ويترك مكانه للاعب شاب فيما كانت إصابة اللاعب فهد الدخيري مؤثرة جداً على الفريق، لأنها كانت إصابة كبيرة؛ حيث أصيب اللاعب بكسر في الترقوة وتأثر لاعبو دبا بإصابة زميلهم وعلاوة على تأثير خروجه النفسي فهو أحد اللاعبين المميزين في الفريق وخروجه أثر فنياً في المضيف، ووسط هذه الظروف فالتعادل نتيجة جيدة للنواخذة، لكن في الوقت ذاته فالبطائح لم ينتصر لأن ظروف المباراة خدمته فقط، فقد أثبت أنه فريق جيد ويملك القدرة على تحقيق الفوز، وسعى بعد أن تأخر إلى إدراك التعادل ونال مبتغاه.

وشهدت المباراة، احتجاج دبا الفجيرة على حالتين، ركلة الجزاء المحتسبة للبطائح؛ حيث يرى النواخذة أنها غير صحيحة، واستدلوا بأن الحكم لم يحتسبها وإنما حامل الراية من احتسبها، وأيضاً طالبوا بركلة جزاء أثناء المباراة.

البطاقات الملونة

وفي مباراة البطاقات الملونة، ربح دبا الحصن تحدي مصفوت، وحقق انتصاراً مهماً للغاية عزز حظوظ الفريق في المنافسة بقوة على الصعود، وكانت هذه المواجهة بالذات صعبة لفريق الحصن، لكنه تمكن من الفوز بها وأضاف ثلاث نقاط أوصلته إلى النقطة السابعة متساوياً مع دبا الفجيرة، وجاء هذا الفوز قبل مباراة الفريق أمام الإمارات في الجولة المقبلة.

ويدين الحصن بالفضل في فوزه المثير للاعبيه البرازيليين رودريغو ورافائيل سنتياغو.

ومن جهته، فقد خسر مصفوت مواجهة كان يعول عليها لتبقيه ضمن فرق المقدمة وترفع رصيده إلى سبع نقاط، لكنه قبل أول خسارة في المنافسة، ولم يكن صيداً سهلاً، فقد هدد مرمى منافسه وأهدر فرصاً وكان البادئ في التسجيل، وعرفت المباراة عنفاً؛ حيث أخرج الحكم فيها ثماني بطاقات واحدة منها حمراء وكانت من نصيب علي صنقور لاعب مصفوت الذي تم إقصاؤه وهو على دكة البدلاء.

وحقق الإمارات انتصاره الأول في البطولة وتفوق على التعاون بثلاثة أهداف لواحد، وشهدت المباراة تحسنا كبيراً في أداء فريق الصقور، لكنه مازال بحاجة إلى مزيد من العمل بالذات على الصعيد الهجومي، فيما خسر التعاون المباراة الثالثة توالياً وبقي من دون رصيد، وكان أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عدنان بيشو.

وتمكن فريق العروبة من جهته من تحقيق أول فوز في الدوري على حساب مسافي بهدف أحرزه لاعبه المقيم برنس ورفع العروبة رصيده إلى أربع نقاط، وبدأ يتقدم لمنافسة فرق الصدارة، وكان العروبة بحاجة إلى الفوز بعد التعادل في أول ظهور، وبغض النظر عن الصعوبات التي وجدها الفريق في الفوز، فقد حقق هدفه وعاد بالنقاط الثلاث من ملعب شهد تعثره أكثر من مرة.

ولم تكن خسارة مسافي بالمقابل مفاجئة فهي كانت متوقعة والفريق لم يكن مرشحاً للفوز، لكنه قدم أداء أفضل من مبارياته السابقة.

وخسر فريق الحمرية من جانبه نقطتين كانتا في متناوله، لأنه كان متقدماً على العربي حتى الدقيقة 97 عندما احتسب الحكم عبدالله ناجي ركلة جزاء للضيوف أدرك من خلالها التعادل، وكانت ركلة الجزاء مثار انتقادات وجدل؛ حيث احتج الحمرية عليها وعلى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعيداً عن صحة ركلة الجزاء من عدمها على الحمرية أن يسأل نفسه لماذا ترك المباراة تصل إلى الدقيقة 97 من دون أن يسجل المزيد من الأهداف ويقتل المباراة، وهناك الكثير من علامات الاستفهام على أداء الفريق وبعض اللاعبين فيه وعلى المدرب غازي الغرايري مراجعة حساباته ففريقه لا يمضي في الطريق الصحيح.

أما فريق العربي، فهو خطف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع للمرة الثانية، الشيء الذي يؤكد أنه فريق يعرف لاعبوه أن المباراة 90 دقيقة، وأنه يجب عليهم ألاّ يستسلموا، والتعادل يعتبر نتيجة أكثر من جيدة للفريق القيواني الذي بلغ النقطة الثالثة ويحسب للعربي أنه لم يخسر حتى الآن على الرغم من أنه واجه فريقين مرشحين للصعود (الإمارات والحمرية).



جوكيكا: إهدار الفرص يزعجني



قال المقدوني جوكيكا، مدرب فريق الإمارات، إن الأخضر لا يرغب في الصعود لدوري الخليج العربي فقط، بل يستهدف المركز الأول ودرع دوري الهواة، وأعتبر أن فريق «الصقور» دائماً مطالب بالفوز، لذلك لابد أن يركز اللاعبون وأن يحسنوا التعامل مع الفرص أمام المرمى.

وذكر أن مباراة التعاون شهدت إهدار حوالي عشر فرص وأوضح: لو قالوا لي قبل المباراة ما رأيك في أن يفوز فريقك بثلاثة أهداف لهدف؟ كنت سأقول موافق، ولكن بعد نهاية المباراة أنا لست سعيداً بهذه النتيجة، لأننا كنا قادرين على مضاعفتها لو استغللنا الفرص.

وعن إشراك عبدالله علي في وظيفة الظهير الأيسر قال إن القصد لم يكن مراقبة لاعب من التعاون وإشراكه لا يقلل من قيمة سلطان حسين أو اللاعبين الذين يلعبون في هذه الوظيفة، وقال جوكيكا إن سعيد سالم وكل لاعبي الفريق ضمن حساباته وهو لا يهمل أحداً، لكن هناك لاعبين كثيرين في خط الهجوم فعامر عمر أبقيته على الدكة في المباراة الأخيرة وأشركت خليل نصيب الذي لم يبدأ أساسياً في المباراتين الأوليين.



العبدولي: ركلة الجزاء احتسبها المساعد

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قال جمعة العبدولي، مدير فريق دبا الفجيرة أن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف البطائح التعادلي احتسبها الحكم المساعد وليس حكم الساحة، وأضاف: اعتقد أن الحالة كانت عادية ولا ترقى لاحتسابها ركلة جزاء، الكل يعرف أن الكرة إذا لامست يد اللاعب لا تحتسب ركلة جزاء إلا إذا تحركت يد اللاعب نحو الكرة وطالما أن يد اللاعب ثابته والكرة صدمت بها فهذه ليست مخالفة.

وذكر أن هناك ركلة جزاء واضحة للفريق من قبل لم تحتسب ورأى أن الحكام بعضهم يفتقد الخبرة ومن بينهم من ظل طوال السنوات الماضية حكماً رابعاً في دوري الخليج العربي ويدير حالياً المباريات كحكم ساحة.

وعن النتيجة قال إنها عادلة قياساً بالفرص والسيطرة وقياساً بظروف الفريق والإصابات التي حدثت قبل وأثناء المباراة، وأفاد بأن المباراة أكدت أن دبا لا يوجد به أساسي أو احتياطي.



الجولة الرابعة



تشهد الجولة الرابعة ثلاث مباريات مهمة جداً لفرق المقدمة،حيث يلتقي دبا الحصن مع الإمارات يوم الجمعة المقبل، والبطائح والعروبة يوم السبت، فيما يحل دبا الفجيرة ضيفاً على مصفوت.

ويستضيف التعاون فريق الحمرية، ويلتقي مسافي والذيد في بقية مباريات الجولة.



غيابات مؤثرة في دبا الفجيرة



يفقد دبا الفجيرة جهود أربعة من لاعبيه في المباراة المقبلة أمام مصفوت حيث يغيب ياسر عبد الله الذي انتظم في دورة عسكرية لمدة أسبوعين، وفيصل الخديم بسبب إصابة عضلية وهو مهدد بالغياب لأسبوعين أو اكثر، فيما يغيب خالد الريامي حوالي شهر تقريباً وسيخضع اللاعبان إلى فحص طبي يحدد بشكل قاطع حجم الإصابة وفترة الغياب، أما فهد الدخيري فهو مصاب بكسر في الترقوة.



الترتيب



يتصدر فريق دبا الفجيرة الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن دبا الحصن الثاني، ونال الإمارات المركز الثالث وله خمس نقاط بفارق الأهداف عن البطائح، والعروبة الخامس وله أربع نقاط وهو نفس رصيد مصفوت السادس، وجاء العربي سابعاً بثلاث نقاط والحمرية الثامن وله نقطتان، والذيد التاسع وله نقطة، والتعاون العاشر ومسافي الحادي عشر وكلاهما من دون رصيد.