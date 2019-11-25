المنصوري بطل سباق الحمرية لفردي الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

حقق دراج نادي التعاون راشد المنصوري بطولة سباق الفردي العام للشباب الذي نظمه اتحاد الدراجات في مدينة الحمرية لمسافة 60 كم بمشاركة 33 دراجاً من مختلف الأندية، من ضمنهم نجوم منتخب الشباب الذي يستعد لخوض منافسات البطولة العربية للطريق التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في الإسكندرية.

وجاء فوز المنصوري بالمركز الأول بعد نجاحه في إنهاء السباق في زمن قدره ساعة و29 دقيقة و31 ثانية وبمعدل سرعة متميز بلغ 40 كم/ساعة، وحلّ دراج النادي العربي عبدالله جاسم في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث دراج نادي أبوظبي محمد المطيوعي، والثلاثة من نجوم منتخب الشباب.

وفي ختام السباق، قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والتمنيات لهم بالتوفيق وتحقيق النتائج المرجوة في البطولة العربية.

وقام بتحكيم السباق الحكم العام وليد الشامسي وحكم الوصول سيف الشرقي والحكام وليد ريان ونرمين محمد ويوسف المعيني وأمير السيد وعلي موسى ومحمد إبراهيم وأشرف على السباق الحسن عقيلي السكرتير الفني.