120 فريقاً في مهرجـان«فيـت أون كليـــك» للشــركـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بانثيون للتطوير عن رعايتها لمهرجان «فيت اون كليك للشركات» الذي سيقام في الفترة من 6-13 ديسمبر في دبي ستارز سبورتس بلكس بمنطقة مردف، وسيشهد المهرجان الرياضي، مشاركة أكثر من 120 من فرق الشركات الرائدة في مجالها، للتنافس فيما بينها بهدف تشجيع اللياقة البدنية والرياضة والحفاظ على صحة موظفيها.

وقال كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون: «بصفتنا الراعي المشارك لهذا المهرجان، فإن بانثيون للتطوير متحمسة للانضمام إلى بعض الشركات الرائدة لتشجيع اللياقة البدنية والصحة العامة بين موظفيها. ونعتقد أن اللياقة البدنية تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة الجميع».

وقال بن صموئيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيت اون كليك»: «بعد 15 بطولة ناجحة للشركات، عدنا لتنظيم واحد من أكبر المهرجانات المؤسسية في المنطقة، حيث سيجلب هذا الحدث الرياضي السنوي للشركات، والذي يقدمه بنك دبي الإسلامي بدعم من مجلس دبي الرياضي، 120 من فرق الشركات الإماراتية للمنافسة فيما بينها، في 9 رياضات مختلفة».

ويستضيف الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، ويوفر الفرصة للموظفين للمشاركة في العديد من الألعاب الرياضية بدءاً من الكريكيت، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، والشطرنج، والعديد من الأنشطة الأخرى، وسيتأهل المشاركون للحصول على جوائز نقدية بقيمة 35 ألف درهم، وسيتم تكريم الشركة التي تضم أكبر عدد من المشاركين بجائزة التأثير الأكبر، وذلك لجهودها في تعزيز نمط حياة صحي بين موظفيها.