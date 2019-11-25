«الإمارات للرياضة» و«نسائية أم القيوين» تنظمان «ساعة مشي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أمس، بالتعاون مع الجمعية النسائية في أم القيوين «ساعة مشي» حول حديقة الشيخ زايد في الإمارة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرياضي في حب «أم الإمارات» الذي أطلقته اللجنة تحت شعار: «أنا وأمي معاً لنمط حياة صحي».

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الحياة الصحية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمرأة باعتبارها عماد الأسرة والقدوة الحسنة لبناء جيل رياضي قادر على صنع مستقبل أفضل في جميع المجالات، وشارك عدد من السيدات والأطفال تتقدمهم مجموعة من الفرسان حاملين أعلام الإمارات في المشي لمدة ساعة. وأشادت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بالتنظيم الجيد لهذه الفعالية في أم القيوين، مثمنة رعاية جمعية أم القيوين النسائية للمهرجان الذي خرج بنتائج طيبة.

وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه دائماً بتفعيل البرامج التوعوية للمرأة بخصوص الرياضة وضرورة ممارسة المرأة لها في حياتها اليومية. وثمنت خلود بوهارون، المشرف العام على الفعالية، الدعم الكبير الذي تلقاه المرأة الإماراتية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كل المجالات، لاسيما المجال الرياضي الذي يحظى بدعم ورعاية سموها.