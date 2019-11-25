مجلس دبي ينظم دورة المستوى الثاني من حوكمة المؤسسات الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، دورة حوكمة المؤسسات الرياضية المستوى الثاني والتي تتناول تطبيقات عملية في الحوكمة المؤسسية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية والمديرين التنفيذين والموظفين المختصين في الحوكمة والعاملين في الإدارات التي ترتبط بالحوكمة مثل إدارات المالية والتدقيق في أندية وشركات كرة القدم بدبي.

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام جانباً من فعاليات الدورة، ورحب الأمين العام بالحاضرين من الأندية وشركات كرة القدم بدبي، وأكد أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز دور الحوكمة في العمل الرياضي في أندية وشركات كرة القدم بدبي كونها إحدى ركائز التطوير المنشود الذي يسعى مجلس دبي الرياضي لتحقيقه في منظومة العمل الرياضي في دبي، وهي تأتي في إطار جهود مجلس دبي الرياضي منذ العام 2014 في تأسيس وحدات مختصة بالحوكمة في المؤسسات الرياضية بدبي وتأهيل كوادرها لأداء دورهم على النحو المضبوط، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة والتعليمات الصادرة من مجلس دبي الرياضي بخصوص تطبيق الحوكمة في المؤسسات الرياضية بدبي.

كما أكد الأمين العام أن مجلس دبي الرياضي حرص على وضع برنامج شامل لهذه الدورة واستقطاب متحدثين مختصين في هذا المجال لتعزيز الفائدة منها وتحقيق أهدافها المهمة في مجال تطبيق اللوائح والمراقبة والجودة.

وتقام الدورة لمدة يومين بالتعاون مع معهد «حوكمة» بدبي، وحاضر في اليوم الأول للدورة خالد الشيزاوي مدير مكتب التدقيق الداخلي في المجلس، فيما يحاضر في اليوم الثاني الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة». وتم في اليوم الأول من الدورة شرح التطبيقات العملية للحوكمة في المؤسسات، كما ناقشت موضوعات التواصل والوضوح والعناصر الرئيسية في المنظومة الرياضية،واستعرض خالد الشيزاوي خلال الدورة ملخصاً عما تم تقديمه خلال الدورة السابقة.