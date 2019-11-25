شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: طلبت من لاعبي العين الاستمتاع باللعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق العين بعض المكاسب من مباراته أمام اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى، أولاً بعدم الخسارة ثم الاستفادة من تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، إلى جانب منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة التي لم تجد الفرصة الكافية في الظهور في دوري الخليج العربي.
يذكر أن «الزعيم» كان قد تأهل سلفاً إلى الدور الثاني ووصل إلى النقطة 11 في صدارة الترتيب، فيما ودع كلباء المنافسة قبل اللقاء. وأعرب الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين، عن رضاه لنتيجة التعادل أمام كلباء، على الرغم من أنهم دخلوا المباراة بدافع الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيراً أن التعادل ليس سيئاً، خصوصاً أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، وقال: «طلبت من اللاعبين في الاستراحة بين الشوطين الاستمتاع باللعب، وتقديم أفضل ما لديهم، وقد سنحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نستفد إلا من واحدة وسجلنا منها».
وعن تقييمه لأداء الوافد الجديد محمد هلال قال مدرب العين: «واجبي كمدرب للفريق أن أعمل على تطوير أداء جميع اللاعبين ومن بينهم محمد هلال، فهو لاعب جيد ويتدرب بصورة جيدة، وكما قلت سابقاً، فإن الأداء الجاد في التدريبات هو المعيار في الدخول للتشكيلة الأساسية».
من ناحيته، أبدى الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، رضاه التام عن أداء لاعبيه في المباراة والعودة بنقطة من معقل «الزعيم» وقال: «مباريات كأس الخليج تعتبر فرصة كبيرة للتحضير للدوري، وأعتقد أن مستوى الأداء في تصاعد مستمر من مباراة إلى أخرى، وهو ما يسعدني. وعلى الرغم من فقدانا لفرصة المنافسة على بطاقة الصعود للدور الثاني، فإننا نتطلع إلى الظهور المشرف في المباريات».
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