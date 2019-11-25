اجتماع مثمر لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية في البحرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة أمس الأول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية. وافتتح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع وأشاد بالطفرة النوعية التي حققتها اللجنة البارالمبية الآسيوية في الآونة الأخيرة برئاسة ماجد عبدالله العصيمي والذي تم انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وأكد دعم اللجنة البارالمبية البحرينية للحركة البارالمبية في آسيا واستعدادهم التام لاستضافة المزيد من الفعاليات البارالمبية الآسيوية في الفترة المقبلة، متمنياً لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية التوفيق في أعمال الاجتماعات والخروج بالقرارات والخطط التي تصب في مصلحة الحركة البارالمبية الآسيوية.

وأعرب ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وباسم جميع أعضاء مجلس الإدارة عن شكره للشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وجميع أعضاء مجلس إدارته على ما وفروه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة انعقاد أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية.

وتم خلال الاجتماعات استعراض الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2019-2023، والتحضير للمشاركة بالألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، واستعرض المجلس التقارير المستحدثة والخاصة بتنظيم الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2021 بالإضافة لتقرير استضافة الألعاب الآسيوية البارالمبية في هانجزهوا 2022، والألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022، وأخيراً استضافة الألعاب الآسيوية البارالمبية في ناجويا باليابان 2026.