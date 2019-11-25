تصريحات الأحد|فايلر يكشف عن نصيحة جروس.. ورسالة الخطيب لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 24 نوفمبر 2019.

والد حارس المنتخب الأولمبي: محمد رأس مالي.. وأشرفت بنفسي على تدريبه

أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي، عن سعادته لفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة.

فايلر يكشف عن نصيحة جروس: "الأهلي أكبر شيء ستراه في الحياة"

كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تجربته مع نادي القرن الأفريقي، خلال حديث مطول أوضح خلاله ما يفتقده أثناء الإقامة بالقاهرة، ونصيحة كريستيان جروس قبل الموافقة على تدريب الفريق.

الخليج 365 يحاور الجزار عن تتويج المنتخب الأوليمبي.. وأزمة ثلاثي الكبار.. والطموح بالأوليمبياد

محمود الجزار أحد اللاعبين المشاركين في تتويج منتخب مصر تحت 23 سنة ببطولة إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة، وساهم في تأهل الفراعنة لأوليمبياد طوكيو.

آل الشيخ يكشف رسالة الخطيب له بعد تتويج الهلال بأبطال آسيا

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تلقيه لتهنئة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بمناسبة تتويج الهلال السعودي بدوري أبطال أسيا.

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المنتخب الأولمبي يكشف موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أن المدير الفني شوقي غريب شارك اللاعبين قبل اختيار القائمة المكونة من 21 لاعبا في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

رسائل تركي آل الشيخ وأبو تريكة للهلال بعد زعامة آسيا

احتفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز في المباراة النهائية على أوراوا الياباني بنتيجة (2-0) في مباراة الإياب مساء الأحد.

مصدر بالزمالك لمصراوي: طارق حامد قد لا يشارك في مباراة إنبي بالدوري

كشف مصدر بالزمالك صعوبة لحاق طارق حامد لاعب الفريق الأول بمباراة الأبيض أمام إنبي المقرر إقامتها غدًا الاثنين ببطولة الدوري.

مدافع المنتخب الأولمبي: لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي.. وجاهز للعب أمام الزمالك

أكد أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي أن اللعب للنادي الأهلي يُعد شرف وحلم لأي لاعب، مشيرا الى عدم معرفته بأي أمر متعلق بما يثار حول وجود مفاوضات في الوقت الحالي من الأهلي لضمه.

حوار.. خالد جلال يتحدث عن الموافقة على رحيل حامد.. وظلم جمعة

أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك على أن نتائج الفريق تحت قيادة الصربي ميتشو مقبولة نوعا ما، مشيرا الى أن بداية المدرب كانت مبشرة وجيدة، مشددا على أنه ضد رحيل المدرب لخسارة مباراة بعدما حقق لقب كأس مصر.