والد حارس المنتخب الأولمبي: محمد رأس مالي.. وأشرفت بنفسي على تدريبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي، عن سعادته لفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة.

وأكد والد حارس المنتخب الأولمبي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد كان حريص على التحدث معه قبل كل مباراة ومطالبته بالدعاء له، لافتًا أن الحارس الشاب واجه العديد من الصعوبات لكي يصل لتلك المكانة.

وتابع:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب جدا معايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية معه أحيانا".

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وأوضح، أنه كان يشرف على تدريبه على حراسة المرمى، بالتمرين في الشارع وعلى الاسفلت، الأمر الذي كان يعرضه دائما للإصابات.

وأكمل:" محمد رأس مالنا في الحياة وشديت عليه عشان يكمل في الكورة بعدما كان قريبا من تركها".

وأتم تصريحاته:" عنفته ذات مرة في الورشة وكان سيموت في يدي، بعد قراره بترك الكرة بسبب حالة نفسية كان قد تعرض لها، لكني رفضت ذلك وتمسكت بإكماله مشوار الكرة".