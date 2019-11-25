منتخب مصر لكرة القدم النسائية يؤدي مرانه استعدادًا لتصفيات أفريقيا

ادي المنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه في ثاني ايام المعسكر المغلق ضمن الاستعداد لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

وادي منتخبنا الوطني تدريباته علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة علي فترتين صباحا ومساءا وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف علي النواحي الفنية ورفع درجة التجانس بين اللاعبات في التحركات التكتيكية دفاعيا وهجوميا.

واختتم المران بتقسيمه بين اللاعبات استمرت لمدة 30 دقيقة خضعن بعدها اللاعبات لتدريبات استشفائية. وفضل حسين عبد اللطيف الاكتفاء بمران مسائي الاثنين لتجنب الجهاد اللاعبات.

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وعقب المران عقدت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة و المشرف علي الكرة النسائية جلسة مع اللاعبات تحدثت عن اهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من حيث التدريبات وتنفيذ برنامج التغذية

الموضوع بدراسة.

كما كشفت عبد الحق عن الاستعانة بمدرب تنمية بشرية من المقرر ان يعقد جلسة مع اللاعبات غدا قبل المران لشرح كيفية رفع درجة التركيز بالشكل المطلوب لتحقيق اقصي استفادة من المعسكرات التدريبية بالاضافة الي كيفية العمل علي وضع نظام ثابت وسليم للحياة من خلال ضوابط في التعامل مع الاخر.

وحرص لاعبات المنتخب علي اقامة احتفال صغير بعيد ميلاد نادين غازي لاعبة المنتخب وحرصه علي تهنئتها بعيد ميلادها في حضور سحر عبد الحق والجهاز الفني