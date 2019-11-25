طولان يواجه مأزقا قبل لقاء انبي مع الزمالك

يواجه حلمي طولان المدير الفني لإنبي مأزقا لغياب احد اوراقه الرابحة محمد اشرف " روقة" عن لقاء الزمالك غدا في الجولة الخامسة للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. و سوف يدفع طولان باللاعب محمد رزق في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب روقة مما سيفقد طولان استغلال ورقة رزق كلاعب وسط مهاجم طولان استغلال ورقة رزق كلاعب وسط مهاجم يذكر أن إنبي يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات، بينما الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.

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