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روقة يغيب عن لقاء انبي امام الزمالك في الدوري غدا

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 تأكد غياب محمد أشرف روقة لاعب وسط إنبي عن لقاء الزمالك غدا الإثنين في الدوري الممتاز.

يأتي غياب محمد أشرف روقة، لوجود

بند في عقد إعارته من الزمالك لإنبي، ينص على عدم مشاركته في أي لقاء امام الزمالك

يذكر ان  روقة  يلعب مع إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم حيث تم تجديد الإعارة له بناء على طلب النادى البترولي في نهاية الموسم الماضي

 

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