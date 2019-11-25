الازورى الايطالى يسيطر على كأس العالم لسلاح الشيش سيدات فردى وفرق

فرضت بنات منتخب الازورى الايطالى سيطرتهن على كأس العالم لسلاح الشيش سيدات فردى وفرق بعد انتهاء المنافسات التى اقيمت بالقاهرة بمشاركة 38 دولة من مختلف انحاء العالم. وتفوقت بنات الازورى فى المباراة النهائية على الدب الروسي ليحصدن لقب كأس العالم للفرق وذلك بعد يوم واحد من تتويج الايطالية اريانا بلقب الفردى.

وجاء منتخب الديوك الفرنسية فى المركز الثالث بعد الفوز علىى أمريكا .

وقام رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلا الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات الى اللاعبات الفائزات.

اعربت لاعابت المنتخب الايطالى عن سعادتهن البالغة بهذا التتويج الذى تحقق بعد جهد كبير للغاية .

واشادت اللاعبات بمستوى التنظيم وتوافر كل شئ وذلك بخلاف حفاوة الشعب المصرى . الروسي ليحصدن لقب كأس العالم للفرق وذلك بعد يوم واحد من تتويج الايطالية اريانا بلقب الفردى.وجاء منتخب الديوك الفرنسية فى المركز الثالث بعد الفوز علىى أمريكا .وقام رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلا الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات الى اللاعبات الفائزات.اعربت لاعابت المنتخب الايطالى عن سعادتهن البالغة بهذا التتويج الذى تحقق بعد جهد كبير للغاية .واشادت اللاعبات بمستوى التنظيم وتوافر كل شئ وذلك بخلاف حفاوة الشعب المصرى .

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