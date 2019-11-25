وزير الرياضة يهنئ الاتحاد السكندري بالتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حيث قدم له التهنئة بمناسبة فوز فريق نادي الاتحاد في مباراة العودة أمام نادي المحرق البحريني في منافسات دور ال 16 بالبطولة العربيةوالتأهل لدور الثمانية للبطولة.
وكانت المباراة قد أقيمت مساء اليوم على ستاد الشيخ على بن محمد أل خليفة ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"وفاز الاتحاد بها بهدف للاشئ، فيما سجلت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الاسكندرية وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق لنادي الاتحاد السكندري في مشواره بالبطولة وتحقيق الفوز في المراحل القادمة، لافتاً إلى دعمه للأندية المصرية المشاركة في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية.
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