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رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي يرفض التفكير في مونديال الأندية

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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رفض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي التفكير في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي ستقام في قطر الشهر المقبل.

جاء ذلك بعدما توّج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، الأحد، بعدما تخطى أوراوا ريد ديناموز الياباني ذهابًا وإيابًا في نهائي البطولة القارية بهدف دون رد وبهدفين نظيفين.

وفي مؤتمر صحفي، قال لوشيسكو “أمر رائع أن نتواجد في مونديال الأندية، ويجب أن نكون خلالها بحالة ممتازة ومثالية لأننا سنواجه فرقًا قوية، لكنني لا أرغب في التفكير في هذا الأمر في الوقت الحالي”.

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وأضاف “كنت على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي الفريق في تحقيق الفوز، رغم إحترامنا الكبير للفريق المنافس، وذلك لأن مباراة الذهاب منحتنا هذه الثقة، وكذلك لأن كُل لاعب كان يمتلك إرادة قوية لتحقيق الفوز”.

وأوضح المدرب الروماني “أشكر لاعبي الهلال اللذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكان يقبلون مني الضغط الكبير الذي وضعته عليهم طوال الأيام الماضية”.

واختتم تصريحاته بالقول “هذا الإنجاز تحقق بفضل عمل جماعي كبير، و أيضًا لأن كل وقفت خلفنا لحصد اللقب”.

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