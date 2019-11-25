ثلاث فرق عربية تشارك في مونديال الأندية لأول مرة

تشهد النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي ستقام بقطر -خلال الفترة بين 11 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل- مشاركة ثلاثة فرق عربية للمرة الأولى في التاريخ، هي السد القطري والترجي التونسي والهلال السعودي.



جاء ذلك بعدما انتزع الهلال، اليوم الأحد، لقب دوري أبطال آسيا عقب الفوز على أوراوا ريد ديناموز الياباني بهدفين دون رد في إياب النهائي، وكان قد انتهى لقاء الذهاب بفوزه أيضًا بهدف دون رد.



ويشارك في المونديال الهلال والترجي (بطل إفريقيا) والسد باعتباره بطل الدولة المستضيفة للعرس العالمي.



ولعب الأهلي المصري في نسخة 2006 كما شارك النجم الساحلي التونسي عام 2007، وعاد الأهلي للظهور مجددا عام 2008، وشارك أهلي دبي الإماراتي بمونديال عام 2009 والوحدة الإماراتي عام 2010.



وشارك الترجي والسد في نسخة 2011، والأهلي عام 2012. وفي النسخة التالية الرجاء المغربي والمغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري عام 2014. وغاب العرب عن نسختي 2015 و2016.



وشهدت نسخة 2017 مشاركة الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي، وفي 2018 لعب العين الإماراتي والترجي.





واكتملت بذلك قائمة المشاركين بالبطولة وهم: الهلال والسد والترجي وليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي وفلامنغو البرازيلي وهينجين سبورت من دولة نيو كاليدونيا.

المصدر: الأناضول

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