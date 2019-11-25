خيتافي يكتفي بالتعادل مع إسبانيول وفياريال يتعرض للهزيمة السادسة



سقط فريق خيتافي في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه إسبانيول في المباراة التي جمعتهما الأحد في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.



وتقدم خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة الثالثة، وتعادل وو لي لإسبانيول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



رفع خيتافي رصيده بعد هذا التعادل إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



واستثمر أتلتيك بلباو تعثر خيتافي على أكمل وجه وعاد بفوزه ثمين 2-1 من أرض أوساسونا.



سجل وليامس (21) والبوسني كنان كودرو (79) هدفي بلباو، فيما سجل الأرجنتيني إيزيكيال أفيلا هدف أصحاب الأرض في الدقيقة (76).



بهذا الفوز الغالي ارتقى بلباو إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد، فيما بقي أوساسونا في المركز الحادي عشر بـ 19 نقطة.



وفي مباره أخرى أذاق فريق سيلتا فيغو، الأحد، مضيفه فياريال مرارة الهزيمة السادسة في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وتغلب سيلتا فيغو على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 28 نقطة.



أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 54 لينجح سيلتا فيغو في التقدم عن طريق الدنماركي بيون سيستو.



وبعدها أدرك فياريال التعادل عبر النيجيري سامويل شوكويزي لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.



ونجح اياغو اسباس في إحراز الهدفين الثاني والثالث لسيلتا فيغو في الدقيقتين 79 و94.

المصدر: وكالات