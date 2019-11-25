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رياضة | ترتيب الدوري الإسباني اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365


ويرصد الخليج 365 الرياضي ترتيب الدور الإسباني عقب نهاية اليوم من منافسات الليجا في التقرير الآتي:-


1- 28 نقطة من 13 مباراة.
2- 28 نقطة من 13 مباراة.
3- أشبيلية 27 نقطة.
4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة.
5- أتلتيك بلباو 23 نقطة.
6- ريال سوسيداد 23 نقطة.
7- خيتافي 21 نقطة.
8- غرناطة 21 نقطة.
9- ليفانتي 20 نقطة.
10- فالنسيا 20 نقطة.
11- أوساسونا 19 نقطة.
12- فياريال 18 نقطة.
13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة.
14- بلد الوليد 17 نقطة.
15- ريال بيتيس 15 نقطة.
16- إيبار 15 نقطة.
17- ريال مايوركا 14 نقطة.
18- سيلتا فيجو 12 نقاط.
19 - إسبانيول 9 نقاط.
20 - ليجانيس 6 نقاط

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