رياضة | ترتيب الدوري الإسباني اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويرصد الخليج 365 الرياضي ترتيب الدور الإسباني عقب نهاية اليوم من منافسات الليجا في التقرير الآتي:-

1- برشلونة 28 نقطة من 13 مباراة.

2- ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة.

3- أشبيلية 27 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة.

5- أتلتيك بلباو 23 نقطة.

6- ريال سوسيداد 23 نقطة.

7- خيتافي 21 نقطة.

8- غرناطة 21 نقطة.

9- ليفانتي 20 نقطة.

10- فالنسيا 20 نقطة.

11- أوساسونا 19 نقطة.

12- فياريال 18 نقطة.

13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة.

14- بلد الوليد 17 نقطة.

15- ريال بيتيس 15 نقطة.

16- إيبار 15 نقطة.

17- ريال مايوركا 14 نقطة.

18- سيلتا فيجو 12 نقاط.

19 - إسبانيول 9 نقاط.

20 - ليجانيس 6 نقاط

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