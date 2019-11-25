رياضة | موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام مضيفه الجونة مساء الاثنين على ستاد الجونة، والتي يتطلع خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي يوم الاثنين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجونة.

ويعود الأهلي للمشاركة في الدوري المصري مرة أخرى بعد توقف المسابقة لفترة طويلة بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي توج بلقبها بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة محتلا المركز الثالث على سلم الترتيب بـ9 نقاط من 3 مباريات، أما الجونة فيخوض اللقاء في المركز الثالث عشر بـ4 نقاط. Advertisements

ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في ظهور لاعبيه بمستوى مميز أمام الجونة لتحقيق الفوز والوصول للنقطة الثالثة عشر.

ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري أمام كلا من سموحة بهدف دون رد وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأمام مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة وفي مقدمتهم حمدي فتحي والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة حيث سيغيب عن الملاعب مدة ستصل إلى 6 أشهر.

ويعول فايلر في مباراة اليوم على مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال رمضان صبحي والذي توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، بالإضافة إلى محمد مجدي قفشة والحارس محمد الشناوي والنيجيري جونيور أجاي والذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق منذ تولي فايلر مهمة تدريب الفريق الأحمر.