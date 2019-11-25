رياضة | أرقام وحصاد النصر والنجوم قبل موقعة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وحصاد النصر والنجوم قبل موقعة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته عصر الإثنين، على ملعبه، ، استعداداً لمواجهة فريق النجوم، في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للقسم الثاني "مجموعة القاهرة والقناة"، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب نادى النجوم بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام ومشوار الفريقان في الموسم الحالي:

ويحتل فريق النصر المركز التاسع برصيد 3 نقاط وسجل، 3 أهداف وتلقى شباكه 5 أهداف، وقد خاض الفريق 4 مباريات، بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات وحقق فوز وحيد.

وتمثلت نتائج النصر فى الهزيمة أمام كوكاكولا بهدف نظيف والهزيمة، أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام منتخب السويس بهدف نظيف، فيما نجح فى الفوز أمام بتروجت بهدفي اللاعب إبراهيم بابا فاى.

ويقود فريق الجهاز الفنى المكون من سيد عيد مديرًا فنيًا، وعبد العاطي السيد مدربًا عامًا، ونافع السعيد مدربًا وهاشم الدسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد رفعت طبيب ومحمد مصطفى أخصائي علاج الطبيعي ومدحت محمد إداريا.

ويسعى الجهاز الفني لفريق النصر لتجهيز جميع اللاعبين من خلال التدريبات الفنية والخطيطة، والاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل المباراة الهامة.

وفي المقابل، يواصل النجوم الإستعداد للموقعة المرتقبة، حيث يحتل فريق النجوم المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين سجل النجوم 6 أهداف وتلقى شباكه هدف وحيد٠



تعادل في أول مباراتين في اللقاء الأول، مع القناة بدون أهداف، وفي اللقاء الثاني تعادل مع فريق الترسانة بهدف محمود صابر. تعادل في أول مباراتين في اللقاء الأول، مع القناة بدون أهداف، وفي اللقاء الثاني تعادل مع فريق الترسانة بهدف محمود صابر. وحقق الفوز في مباراتين في الأسبوع الثالث على فريق كوكاكولا، بأربعة أهداف نظيفة سجل الأهداف أحمد غريب، ومحمود صابر وأحمد سعيد وإسلام هشام وحقق الفوز في المباراة الرابعة على منتخب السويس بهدف محمود صابر في الدقيقة الأخيرة من المباراة. Advertisements مشوار الفريقان في كأس مصر صعد النصر إلى دور الـ 32 عقب الفوز الأخير خارج ملعبة على فريق تليفونات بني سويف بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،