رياضة | أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد ٢٤ نوفمبر.. مرتضي منصور يشكو الكاف.. ومهاجم الفريق يسير على خطي صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد ٢٤ نوفمبر.. مرتضي منصور يشكو الكاف.. ومهاجم الفريق يسير على خطي صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي خاض الفريق تدريباته الجماعية قبل قبل مواجهة إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار اليوم الأحد ٢٤ نوفمبر في السطور التالية :

الزمالك يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن مواجهة إنبي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن خروج الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول، من قائمة الفريق للقاء انبى جاء بسبب الإصابة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو استبعادهم حفاظا عليهم.

الزمالك يعلن قائمة مباراة إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي، والمقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.

مرتضى يقرر شكوى الكاف

ينوي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تقديم شكوى للمحكمة الدولية الرياضية ضد الاتحاد الأفريقي "الكاف" لكرة القدم، بسبب إقامة مباراة السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة، بالرغم من وجود ازمة بين مصر وقطر خلال الفترة الأخيرة.

وقام مرتضي منصور، بتكليف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، بتجهيز ملف كامل عن الأزمة، لتقديمه مع الشكوى المقامة ضد الكاف في المحكمة الدولية الرياضية، في أقرب وقت ممكن .

وكان قد استقر منصور على إنتداب، محام دولي خبير في مثل هذه القضايا الخاصة بالانشطة الكروية، من اجل عدم إقامة المباراة على الاراضي القطرية في شهر فبراير المقبل.

الزمالك يهنئ الهلال بعد الفوز ببطولة آسيا

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهنئة فريق نادي الهلال السعودي عقب تتويجه اليوم، بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان قد حسم اليوم الأحد فريق الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا لصالحه، بعد فوزه على نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، بهدفين دون رد، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما باليابان.

نشرت الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا قدمت خلاله التهنئة لمسئولي وجماهير نادي الهلال والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وكيل إنجليزي يمهد الطريق أمام بلدوزر الزمالك للسير على خطى صلاح

نجح الوكيل الإنجليزي كريستيان في الحصول على توقيع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك الصاعد ليقوم بمهام تسويقه في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وحصل مصطفى محمد على لقب الهداف في بطولة افريقيا تحت 23 سنة وقدم مستويات رائعة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

ويحلم اللاعب بخوض تجربة احتراف ناجحة في أوروبا خلال الموسم المقبل وتثبيت خطاه خاصة أن الجميع يتوقع له مستقبل واعد.

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وسبق وقام الوكيل بتسويق عدد من اللاعبين المصريين سواء أحمد حجازي أو علي جبر بجانب علي غزال الذي تواجد معه مؤخرًا في مصر واجتمعا مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك للاتفاق على الأمور المالية مقابل انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء.

كاسونجو في طريق العودة للزمالك بسبب ميتشو

أبدى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك موافقته على عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم القلعة البيضاء إلى صفوف الفريق من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفسخ الوداد المغربي عقده مع كاسونجو مطلع الموسم الجاري رافضًا استمراره بين صفوفه بسبب زحمة الأجانب في قائمته ليعود اللاعب من جديد إلى مصر.

ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة تحت إشراف النادي في أحد المراكز.

وجاء قرار ميتشو ذلك بعدما شاهد بعض التسجيلات له وأثنى على مستواه بجانب إلتزام اللاعب الشديد منذ العودة لمصر وعدم إثارته لأي مشكلة.

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

قام مسئولو نادي الزمالك باستدعاء وكيل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى القاهرة للتفاوض حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وارتفعت أسهم بوطيب للرحيل عن الزمالك في يناير المقبل بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم أداء مميز مع الفريق والحاجة للتدعيم في خط الهجوم.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بوطيب في يناير من الموسم الماضي من صفوف مالاتيا سبور التركي.

ويرغب مسئولو الزمالك في عدم استمرار بوطيب مع الفريق مع الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة، ويرغب النادي في فسخ التعاقد بشكل ودي وإقناعه بالتنازل عن جزء من مستحقاته المالية منعا لقيامه بتقديم شكوى ضد النادي وهو ما يزيد من حجم الأعباء المالية على الزمالك.

مدرب الزمالك ينضم لقائمة الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المدربين المرشحين للفوز بلقب أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019.

وتواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك في القائمة بعدما قاد الفريق الأبيض للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وضمت القائمة 10 مدربين وهم :-

جمال بلماضي - كورينتين مارتينز - كريستيان جروس - أليو سيسيه - منير الجعواني - معين شعباني - جيرنو رور - فوزي البنزرتي - بيتسو موسيماني - نيكولا دوبويه.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجد التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء ثلاثي فريق الزمالك.

فرجاني ساسي -إيمانويل أوكوي - دينيس أونيانجو - أنيس بدري - علي معلول - جون مارك ماكوسو - إسماعيل الحداد - هيرينيلسون - فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - طه ياسين الخنيسي - إيليا ميشاك - ميدي كاجيري - محود علاء - لابا كودجا - يوسف بلايلي وليد الكرتي - تريسور مبوتو - ثيمبا زواني - طارق حامد.

الزمالك يواجه الشرقية في الكأس

أسفرت قرعة كأس مصر للموسم الجديد 2019_2020 عن مواجهات قوية فى دور ال 32 من البزولة، خلال القرعة التى تقام بالاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة.

وجاءت قرعة كأس مصر للموسم الجديد 2019_2020 موجهة، بما يفيد إن النادي الأهلى فى طريق ونادى الزمالك فى طريق، أى أن الفريقين لن يتواجهان سويا سوي فى حال وصولهم للنهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة للنادى الأهلي مع نادى بني سويف فى دور ال 32 من بطولة كأس مصر، بينما سيواجه نادى الزمالك نظيره فريق الشرقية الزقازيق.