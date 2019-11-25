رياضة | رسميًا.. المصري يُجدد تعاقده مع إيزي إيميكا لثلاثة مواسم إضافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. المصري يُجدد تعاقده مع إيزي إيميكا لثلاثة مواسم إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في تجديد التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري إيزي إيميكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم.

ووقع اللاعب النيجيري على عقود تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي لمدة 3 مواسم إضافية في حضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري، وطارق هاشم وشريف مزروع وأحمد الشملة أعضاء مجلس إدارة النادي، ووائل الخربتاوي وكيل اللاعب.

وسيرتبط إيميكا بعقد يمتد مع المصري حتى نهاية موسم 2022 - 2023، وذلك بناء على موافقة إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي.

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وكان إيميكا قد انضم لصفوف النادي المصري البورسعيدي مطلع موسم 2019/2018 بعقد يمتد لموسمين قادمًا من الداخلية.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي في 18 مباراة بإجمالي 1362 دقيقة.

ويستعد المصري لمواجهة إف سي نواذيبو الموريتاني الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية".