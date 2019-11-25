رياضة | أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم : الملكي رفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان لهذا السبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم : الملكي رفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان لهذا السبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 24 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض إدارة الميرينجي التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بسبب راتبه المرتفع. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم باريس سان جيرمان يصر على المشاركة أمام الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مصر على المشاركة أمام ريال مدريد في المباراة التي ستقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة في مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار غير جاهز بدنياً بنسبة 100% لكنه يرغب في خوض المباراة مهما كلف الأمر وذلك لأهمية المباراة الذي سنكون محط أنظار العالم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نيمار عاد من إصابة طويلة أبعدته لمدة الشهرين عن الملاعب وشارك في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام ليل وفاز فيها الفريق بهدفين نظيفين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود خلاف بين نيمار وتوماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بشأن مباراة ريال مدريد، حيث يواجه نيمار معارضة من الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان والذي يرى أنه ما زال لم يصل لـ60% من جاهزيته البدنية ولذلك يفضل الإبقاء عليه في دكة البدلاء لكن النجم البرازيلي يبدو تصميمه على خوض المباراة.

- هازارد : زيدان بسحرني ويملك بعض التأثير علي

أشاد إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وأكد أنه يسحره تيملك بعض التأثير عليه.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "عندما تُجرب المدربين الإيطاليين، مثلي مع كونتي وساري، فأنك تحصل على متعة أقل في التدريبات".

وأضاف:"المقارنة بين ساري وزيدان؟ من الصعب المقارنة بينهما".

وتابع:"لقد انجذبت إلى زيدان في مدريد وشعرت بأنني متميّز للغاية، إنه يسحرني ويملك بعض التأثير عليّ".

وأردف قائلا:"خلال يورو 2016 أخبرني أنه سيكون من الجيد أن أنضم لريال مدريد وعندما يتصل بك زيدان من الصعب أن تقول لا".

- سبب رفض عزوف ريال مدريد عز التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد رفض التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان معجبًا بالنجم البرازيلي ووافق على رحيل كاسيميرو أو مودريتش بالإضافة إلى نافاس ولكن راتب نيمار كان يمثل عائقًا في إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يحصل على 30 مليون يورو في الموسم مما جعل بيريز يتوقف عن المفاوضات مع باريس سان جيرمان خاصة وأن الملكي لديه العديد من اللاعبين ذو الرواتب المرتفعة.

- صدمة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الشكوك تحوم حول مشاركة ماركو فيراتي نجم خط وسط باريس سان جيرمان في مواجهة فريقه أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن فيراتي يعاني من مشاكل عضلية تعرض لها أثناء تواجده مع المنتخب الإيطالي وغاب بسببها عن مواجهة ليل يوم الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ماركو فيراتي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطيية في الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

Advertisements

- شرط مثير يغير وجهة هداف دوري أبطال أوروبا

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن النجم النرويجي الدولي الشاب وهداف بطولة دوري أبطال أوروبا ولاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي وهدف ريال مدريد الإسباني إيريك هالاند قد ينتقل نحو نادي لايبزج الألماني في خطوة مفاجئة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية أن شرطأ مثيراً في عقد اللاعب يتيح له الأنتقال لنادي لايبزج مقابل 30 مليون يورو فقط.

وكان نادي ريد بول سالزبورج قد حدد سعر بيع هالاند بمبلغ 100 مليون يورو للأندية المهتمة بخدماته، وأبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، مع وجود أفضلية نسبية للسيدة العجوز ومانشستر يونايتد.

ويقع ناديي ريد بول سالزبورج النمساوي ولايبزج الألماني تحت مظلة شركة واحدة وهي شركة ريد بول للمشروبات في النمسا.

وسبق لعدة لاعبين أن إنتقلوا من النادي النمساوي إلى النادي الألماني، وأبرزهم نابي كيتا لاعب ليفربول الحالي والفرنسي أوباميكانو.

- هازارد يوجه ضربة قاتلة لـ"ميسي" ويزف خبرا سعيدا لـ"صلاح"

أكد اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أنه يشعر بالراحة داخل الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن نتائج الفريق بدأت في التحسن بعد البداية السيئة وأداء اللاعبين في تطور كبير.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية: "كريم بنزيما هو أفضل مهاجم في العال، ولست أقول هذا لأنه زميلي بالفريق بل لأنه يثبت ذلك من خلال تسجيله الأهداف إضافة إلى ذلك فهو يلعب في أفضل نادٍ في العالم ".

وواصل : "‏لست انا من يقرر الفائز بالكرة الذهبية لكن سوف أختار أحد لاعبي ليفربول ماني أو صلاح أو فان دايك، ولو فاز ماني بكأس إفريقيا مع السنغال فلن يكون هناك نقاش، وسيكون من الجيد لو يحصل عليها صلاح هو صديقي وهذا جيد بالنسبة لكرة القدم الإفريقية وكرة القدم الإنجليزية".

- صفقة نارية تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

أكدت صحيفة " ليكيب " الفرنسية في عددها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن وجود صفقة نارية من المنتظر ان تشعل الصراع بين فريقا ريال مدريد وبرشلونة حيث وضعت إدارة كل فريق عينها على جلب تلك الصفقة من أجل ضمها خلال صفقة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

ووضع مسؤولي فريق نادي رين الفرنسي شرط وحيد من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب إدواردو كامافينجا متوسط ميدان الفريق الاول لكرة القدم بنادي رين الفرنسي حيث وضعت إدارة البلوجرانا والمرينجي اللاعب على رادارهما من أجل تدعيم صفوفهما خلال فترة الإنتقالات القادمة .

- جماهير الريال تصب غضبها على نجم الفريق وتطالب بطرده

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت هجوم بعض جماهير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الريال على نجم الفريق خلال مباراة الأمس ضد ريال سوسيداد .

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل تعرض إلى صافرات إستهجان من جانب فئة كبيرة من الجماهير الحاضرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال مباراة فريقه التي كسبها ضد سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ما جعل الصحيفة تعنون " بيل ليس منبوذاً ".

وجاء غضب الجماهير المدريدية من اللاعب بسبب رفعه لعلم ويلز بعد تأهلها إلى يورو 2020 وكتب عليه ويلز ، الجولف ، ريال مدريد ) ليرد على وسائل الإعلام الإسبانية التي لطالما إتهمته أنه يفضل مصلحه منتخب بلاده ولعبة الجولف على ناديه الذي ساعده في كتابة مشواره .

- بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحتضنها ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو.

وفي عددها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أكدت صحيفة " ماركا الإسبانية " أن الريال بدأ الإستعدادا للمباراة مبكراً حيث خاض اليوم مرانه الرئيسي بعد الفوز الذي حققه الفريق السبت على ضيفه فريق نادي ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق تلقى نبأ سار قبل مواجهة البي إس جي حيث تلقى المدافع الإسباني ناتشو التصريح الطبي للمشاركة في المباريات بصورة أساسية بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً حيث شارك في تدريبات فريقه وبات جاهزاً للعب في المباريات المقبلة بصورة أساسية.