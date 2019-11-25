رياضة | الأزوري الإيطالي يسيطر على كأس العالم لسلاح الشيش سيدات فردي وفرق

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فرضت بنات منتخب الأزورى الإيطالى سيطرتهن على كأس العالم لسلاح الشيش سيدات فردى وفرق بعد انتهاء المنافسات التى أقيمت بالقاهرة بمشاركة 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

الأزوري الإيطالي يسيطر على كأس العالم لسلاح الشيش سيدات فردي وفرق

وتفوقت بنات الأزورى فى المباراة النهائية على الدب الروسي ليحصدن لقب كأس العالم للفرق وذلك بعد يوم واحد من تتويج الايطالية اريانا بلقب الفردي.

وجاء منتخب الديوك الفرنسية فى المركز الثالث بعد الفوز علىى أمريكا .

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وقام رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني وممثلا الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات إلى اللاعبات الفائزات.

أعربت لاعابت المنتخب الايطالى عن سعادتهن البالغة بهذا التتويج الذى تحقق بعد جهد كبير للغاية .

وأشادت اللاعبات بمستوى التنظيم وتوافر كل شئ وذلك بخلاف حفاوة الشعب المصري.