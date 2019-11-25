رياضة | أول استعدادات لاعبي الهلال المشاركون في "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول استعدادات لاعبي الهلال المشاركون في "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر لاعبي الهلال الدولين للمشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة "خليجي 24"، من مدينة الرياض إلى الدوحة بطائرة خاصة، على أن تصل بعثة الفريق، إلى مدينة الرياض بالسعودية، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وضمت قائمة لاعبي الهلال الدوليين كلا من؛ ياسر الشهراني، نواف العابد، محمد البريك، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، هتان باهبري، محمد كنو، سلمان الفرج.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية؛ رفقة منتخبات؛ عمان، والكويت، والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولي منتخبات؛ قطر واليمن والعراق والإمارات.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن تخوض الفرق المتنافسة المباريات على ملعب خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.

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وفيما يلي الجدول الكامل لـ مباريات خليجي 24:-

-قطر × العراق "ستاد خليفة الدولي"

-الإمارات × اليمن "ستاد الدحيل"

-سلطنة عمان × البحرين "ستاد الدحيل"

-السعودية × الكويت "ستاد الدحيل"

-الإمارات × العراق "ستاد خليفة الدولي"

-اليمن × قطر "ستاد خليفة الدولي"

-الكويت × سلطنة عمان "ستاد الدحيل"

-البحرين × السعودية "ستاد الدحيل"

-قطر × الإمارات "ستاد خليفة"

-الكويت × البحرين "ستاد خليفة"

-اليمن × العراق "ستاد الدحيل"

-سلطنة عمان × السعودية "ستاد الدحيل"

-أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية

-أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى

-الفائزان في الدور نصف النهائي "ستاد خليفة الدولي"

