انت الان تتابع بوندسليغا: أوغسبورغ يقسو على هيرتا برلين برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حقق ماينز فوزا كاسحا على هوفنهايم ليبتعد عن منطقة الخطر.

ابتعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر بتحقيقه فوزه الثاني تواليا والثالث فقط هذا الموسم، كما انتصر ماينز على هوفنهايم بنتيجة كاسحة بقيادة مدربه الجديد جعلته يخرج من مربع الخطر.

لقن فريق أوغسبورغ ضيفه هيرتا برلين درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في المرحلة الثانية عشر من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت أيضا فوز ماينز على هوفنهايم 5 / 1.

وبعد أن غابت الانتصارات عنه منذ 14 أيلول/سبتمبر حين حقق فوزه الأول على حساب إينتراخت فرانكفورت 2-1، حصد أوغسبورغ ست نقاط في المرحلتين الأخيرتين رفع بهما رصيده الى 13 وصعد الى المركز الثاني عشر على حساب ضيفه هرتا برلين بالذات، وبفارق نقطتين أمام الأخير الذي تلقى هزيمته السابعة.

وأفاد أوغسبورغ على أكمل وجه من التفوق العددي بعدما اضطر ممثل العاصمة الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 لطرد حارسه النروجي رونه يارستين، من أجل تحقيق فوزه الأول على ضيفه منذ 28 أيلول/سبتمبر 2014 بفضل أهداف فيليب ماكس (17) والفنزويلي سيرخيو كوردوفا (26) وأندريه هاهن (52) وفلوريان نيدرليخنر (79).

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ورغم النقص العددي في صفوفه مع نهاية الشوط الأول بطرد لاعب وسطه ريدل باكو، عاد فريق مايز من ملعب هوفنهايم بفوزه الرابع للموسم، وجاء بنتيجة كاسحة بخمسة أهداف لليفين أوزتونالي (33) والتشيكي بافل كاديرابيك (52 من ركلة جزاء) والكاميروني بيار كوندي والهولندي جان-بول بويتيوس (90)، مقابل هدف للكرواتي أندريه كراماريتش (83).

وكان ماينز يخوض مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد آخيم بايرلورتسر الذي قاد كولن للعودة هذا الموسم الى دوري الدرجة الأولى كمدرب مؤقت، لكنه أقيل في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بدأها أمام ماينز بالذات في 25 تشرين الأول/أكتوبر حين كان الأخير بقيادة ساندرو شفارتس الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام أونيون برلين 2-3 في المرحلة الماضية.

ورفع ماينز رصيده الى 12 نقطة وصعد الى المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 20 في المركز الثامن.