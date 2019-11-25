الامارات | كأس الخليج العربي.. 4 يتأهلون و6 يترقبون

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الخليج العربي.. 4 يتأهلون و6 يترقبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت الجولة السادسة من بطولة كأس الخليج العربي نصف البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي بانتظار البقية في الجولة الأخيرة من المسابقة، وتمكن العين وشباب الأهلي من حسم أول بطاقتين عن المجموعة الأولى، إذ وصلا إلى النقطة 11، بعد أن تعادلا في الجولة السادسة أمام خورفكان، واتحاد كلباء، ليبقى الصراع على بطاقتين حائرتين بين ثلاثة فرق لازالت تحمل آمال التأهل، وهي: الجزيرة والظفرة (سبع نقاط)، والنصر (خمس نقاط).

وفي المجموعة الثانية، حجز الوحدة بطاقة التأهل عن الجولة الخامسة، رغم تعادله في هذه الجولة مع الوصل، والتحق به في هذه الجولة فريق الشارقة، الذي وصل إلى تسع نقاط، وضمن التأهل، رغم انتهاء مبارياته في هذا الدور، مستغلاً المواجهة المصيرية بين بني ياس والفجيرة في الجولة الأخيرة، إذ سيتأهل أحدهما، ما يضمن تأهل «الملك» إلى الدور ربع النهائي.

أما الوصل فلايزال يملك هو الآخر فرصة التأهل، وهو موجد حالياً في المركز الخامس بالمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، ويملك مباراة أخيرة على ملعبه أمام عجمان، وفوزه يؤهله مباشرة أيضاً، مستغلاً مواجهة الفجيرة مع بني ياس أيضاً، وقد يكون ذلك سهلاً نظرياً، بالنظر إلى ترتيب فريق عجمان في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وعاد الوصل إلى المنافسة على بطاقة الصعود في آخر جولتين، بعدما فاز في مباراة على بني ياس، وتعادل مع الوحدة، ليقترب من بطاقة التأهل، بينما يعتبر تأهل الشارقة أمراً إيجابياً للفريق أيضاً، بعدما ودّع البطولة العام الماضي من دور المجموعات، وكان متذيلاً المجموعة، الأمر الذي أسعد المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، الذي أكد أن تطور لاعبي الفريق البدلاء بشكل كبير ساعده على الصعود إلى الدور الثاني من البطولة.

لائحة التأهل إلى ربع النهائي

يصعد إلى الدور ربع النهائي أول أربعة فرق من كل مجموعة، وفي حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة لتحديد الفريق المتأهل.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يستغل صاحبي المركزين الأول والثاني ترتيبهما في خوض مباراة هذا الدور في ملعبه، على النحو التالي:

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- أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية.

- ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

- أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.

- ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى.

6

فرق تمتلك حظوظ التأهل لدور الـ8 هي: الجزيرة، النصر، الظفرة، الوصل، الفجيرة، بني ياس.

4

فرق ودعت البطولة من دور المجموعات هي: حتا، اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان.