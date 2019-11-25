الامارات | إيغور: الهلال السعودي لم يفاوضني

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور: الهلال السعودي لم يفاوضني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى محترف الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، ما يتردد في الأوساط الرياضية حول مفاوضات نادي الهلال السعودي معه للعب في صفوفه الموسم المقبل، مؤكداً أنه سمع بالأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا علم له بذلك، مشدداً على استمراره مع ناديه الشارقة، وسعيد بوجوده معه.

وقال إيغور في تصريحات صحافية: «لدي عقد مع نادي الشارقة حتى 2023، وملتزم بعقدي مع النادي، كما أنني سعيد بوجودي في نادي الشارقة».

ويعد إيغور أحد أبرز اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه مع ناديه الشارقة، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي. وجدد نادي الشارقة أخيراً عقد إيغور حتى عام 2023.

من جهة أخرى، أكد إيغور أن كأس الخليج العربي فرصة للاعبين الشباب في نادي الشارقة للعب في أعقاب توقف مباريات دوري الخليج العربي.