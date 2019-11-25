الامارات | الحمرية يشكو «الصافرة» لاتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يشكو «الصافرة» لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نادي الحمرية بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم، بعد أن تضرر من القرارات التحكيمية في مباراته مع العربي، التي انتهت بالتعادل 1-1 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وقادها الحكم عبدالله ناجي، في وقت طالب فيه رئيس مجلس إدارة النادي، جمعة الشامسي، الاتحاد بـ«ضرورة التدخل بشكل فاعل لإنقاذ الموسم الحالي»، وإيجاد حلول تساعد قضاة الملاعب من أجل إنصاف الفرق المتنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تعرض فريق الحمرية لخسارة نقطتين مؤثرتين، بعد أن تعادل مع العربي 1-1 في الدقيقة (90+7) من ضربة جزاء غير صحيحة، احتسبت ضد الفريق، باعتبار أن مهاجم العربي البرازيلي بيرنارديتس قد تعرض للإعثار، وهو أمر لم يحدث، ولو افترضنا حدوثه، فإن سقوط اللاعب كان خارج منطقة الجزاء، وهو ما تسبب في التعادل وخسارة نقاط مهمة قد تحرمنا فرصة الصعود».

وأوضح أن «عدم النقل التلفزيوني للمباريات، وغياب (الفار)، يؤثران في تحقيق مبدأ العدالة في مباريات دوري الدرجة الأولى، لذا يجب أن يتدخل اتحاد الكرة لحل هذه المشكلة».

وتابع: «نحترم قضاة الملاعب، وندعم نجاحهم، ولكن في الوقت نفسه نتمنى أن يتحملوا المسؤولية كاملة، بحيث تصل المباريات إلى بر الأمان».