الامارات | انطلاق دورة المستوى الثاني من حوكمة المؤسسات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة المستوى الثاني من حوكمة المؤسسات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، دورة حوكمة المؤسسات الرياضية المستوى الثاني، التي تتناول تطبيقات عملية في الحوكمة المؤسسية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتختتم اليوم، بمشاركة عدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية والمديرين التنفيذيين والموظفين المختصين في الحوكمة والعاملين في الإدارات التي ترتبط بالحوكمة، مثل إدارات المالية والتدقيق في أندية وشركات كرة القدم بدبي.

وحضر أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، جانباً من فعاليات الدورة، وأكد أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز دور الحوكمة في العمل الرياضي في أندية وشركات كرة القدم بدبي، كونها إحدى ركائز التطوير المنشود الذي يسعى مجلس دبي الرياضي لتحقيقه في منظومة العمل الرياضي في دبي، وهي تأتي في إطار جهود مجلس دبي الرياضي منذ عام 2014 في تأسيس وحدات مختصة بالحوكمة في المؤسسات الرياضية بدبي وتأهيل كوادرها لأداء دورهم على النحو المضبوط، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، والتعليمات الصادرة من مجلس دبي الرياضي بخصوص تطبيق الحوكمة في المؤسسات الرياضية بدبي.

وتم في اليوم الأول من الدورة شرح التطبيقات العملية للحوكمة في المؤسسات، كما ناقشت موضوعات التواصل والوضوح والعناصر الرئيسة في المنظومة الرياضية ودورها في عملية اتخاذ القرار، ومهام كل عنصر من عناصر المنظومة، وأهم المسؤوليات الخاصة بهم.