الامارات | محمد خميس ينتزع ذهبية 97 كيلوغراماً في «رفعات القوة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم التجمع الأول لرفعات القوة بنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 25 لاعباً يمثلون مختلف اندية أصحاب الهمم بالدولة. وانتزع لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، البطل البارالمبي محمد خميس، الميدالية الذهبية في وزن 97 كيلوغراماً، وفي وزن فوق 107 كيلوغرامات فاز بطل نادي أبوظبي أحمد البلوشي بالمركز الاول، وفي وزن 88 كيلوغراماً حصل على المركز الأول لاعب نادي دبي عادل حسن، وفي وزن 80 كيلوغراماً انتزع المركز الأول لاعب نادي دبي نبيل عبدالكريم، وفي وزن 54 فاز لاعب نادي دبي أسامة عبدالحميد، وفي وزن 107 فاز لاعب نادي أبوظبي خالد الحمادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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