الامارات | مربط دبي يفوز بـ 5 ألقاب في بطولة الإمارات لمربّي الخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يفوز بـ 5 ألقاب في بطولة الإمارات لمربّي الخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر مربط دبي للخيول العربية بخمسة ألقاب في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية التي اختتمت، أول من أمس، في نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 278 من أجود الأصايل.

وشكّل الفحل الجديد دي سراج، ابن الفحل إف إيه إل رشيم، علامة مميزة في بطولة الإمارات، بتألق باكورة إنتاجه في أول مشاركة له حينما سيطرت المهرة دي فريهانة على مجريات المنافسات، ونالت الذهب بتميز، كما تمكنت المهرة دي جورية وهي أيضاً من الفحل الجديد دي سراج من نيل الميدالية البرونزية، وتمكن المهر دي جودي وهو من الفحل «ع ج عزام» والفرس «إلي فلامنكا» من إحراز ذهبية ثانية للمربط، وأحرزت الفرس دي وصايف من الفحل وادي الشقب والفرس رويال أميرة الميدالية الفضية، وتمكن المهر دي خاطب من الفحل الأممي دي خطاف والفر ليدي فيرونيكا من الظفر بالميدالية البرونزية.