الامارات | تسيتسيباس يشارك في «مبادلة العالمية للتنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسيتسيباس يشارك في «مبادلة العالمية للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بطولة مبادلة العالمية للتنس عن انضمام المصنّف سادساً عالمياً، نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، إلى قائمة اللاعبين المشاركين في فعالياتها.

ومع فوزه على دومينيك ثيم في نهائي بطولة رابطة محترفي التنس 2019، اختتم تسيتسيباس موسمه بإنجاز جديد في مسيرته، ليتوجه بتصنيفه الجديد إلى أبوظبي لينضم لمجموعة النجوم المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس التي نجحت في استقطاب ستة لاعبين من أبرز نجوم هذه الرياضة في فئة الرجال، بما في ذلك الإسباني المصنف أولاً على العالم رافاييل نادال والمصنّف ثانياً نوفاك ديوكوفيتش، والروسي دانييل ميدفيديف المصنف رابعاً، بينما تشهد منافسات السيدات مشاركة الروسية ماريا شارابوفا الفائزة ببطولات غراند سلام عدّة، حيث تواجه الشابة الصاعدة أماندا أنيسيموفا في مباراةٍ ودية في اليوم الأول للبطولة.