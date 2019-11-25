الامارات | بن سليم: 700 متطوّع لـ «جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، جاهزية المنظمة للمشاركة في نجاح النسخة المقبلة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي.
وأشار الى أن «أكثر من 700 متطوع من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية جاهزون أيضاً للمشاركة في الحدث، والقيام بكل مسؤوليات إدارة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لفورمولا 1».
وأضاف بن سليم: «تم تدريب المتطوعين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأظهروا التزاماً كبيراً ومعرفة واسعة بمهامهم، حيث إن أغلبهم من حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا، ويسعدنا كثيراً أن نرى اهتمام وإقبال والتزام المتطوعين برياضة السيارات في الدولة».
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