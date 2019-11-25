رين يحدد سعر إدواردو كامافينغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

افادت تقارير صحفية أن نادي رين الفرنسي سيطلب 50 مليون يورو إذا أبدت أي أندية اهتمامها ب​إدواردو كامافينغا​.

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وعلى الرغم من بلوغه سن 17 عامًا فقط في وقت سابق من هذا الشهر، فقد أثبت لاعب خط الوسط نفسه كلاعب اساسي منتظم في فريق دوري الدرجة الأولى.

ومع ذلك، فإن أداء اللاعب أدى حتما إلى اهتمام واسع النطاق في الحصول على توقيعه، مع ​برشلونة​ و​ريال مدريد​ يقال إنهما من بين الأندية التي تراقب الوضع.

ووفقًا لصحيفة ليكيب، وضع رين تقييمًا قويًا على خدمات المراهق في حالة تلقيه أي عروض خلال فترة الإنتقالات المقبلة.