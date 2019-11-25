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رين يحدد سعر إدواردو كامافينغا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رين يحدد سعر إدواردو كامافينغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

افادت تقارير صحفية أن نادي رين الفرنسي سيطلب 50 مليون يورو إذا أبدت أي أندية اهتمامها ب​إدواردو كامافينغا​.

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وعلى الرغم من بلوغه سن 17 عامًا فقط في وقت سابق من هذا الشهر، فقد أثبت لاعب خط الوسط نفسه كلاعب اساسي منتظم في فريق دوري الدرجة الأولى.

ومع ذلك، فإن أداء اللاعب أدى حتما إلى اهتمام واسع النطاق في الحصول على توقيعه، مع ​​ و​​ يقال إنهما من بين الأندية التي تراقب الوضع.

ووفقًا لصحيفة ليكيب، وضع رين تقييمًا قويًا على خدمات المراهق في حالة تلقيه أي عروض خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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