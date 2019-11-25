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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رين يحدد سعر إدواردو كامافينغا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
افادت تقارير صحفية أن نادي رين الفرنسي سيطلب 50 مليون يورو إذا أبدت أي أندية اهتمامها بإدواردو كامافينغا.
وعلى الرغم من بلوغه سن 17 عامًا فقط في وقت سابق من هذا الشهر، فقد أثبت لاعب خط الوسط نفسه كلاعب اساسي منتظم في فريق دوري الدرجة الأولى.
ومع ذلك، فإن أداء اللاعب أدى حتما إلى اهتمام واسع النطاق في الحصول على توقيعه، مع برشلونة وريال مدريد يقال إنهما من بين الأندية التي تراقب الوضع.
ووفقًا لصحيفة ليكيب، وضع رين تقييمًا قويًا على خدمات المراهق في حالة تلقيه أي عروض خلال فترة الإنتقالات المقبلة.
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