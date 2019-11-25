شكرا لقرائتكم خبر عن هلّ هلالك يا بلد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

هلّ هلالك يا بلد... وزاد خيرك والسعد

البناء طال السحاب... والضيف نال الرحاب

Advertisements

هكذا تجسدت فرحة الهلاليين باللقب القاري الذي كان نتاج الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة الوطن، بحسب ما ذكره رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، رافعا التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة التتويج الآسيوي.

وقال الفيصل بهذه المناسبة: «اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة الوطن».

وأضاف: «يسعدني أن أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجمهوره وكل الرياضيين في وطننا بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وحضورها وتقديم نفسها بما يليق بها وبمكانتها وتاريخها، معربا عن تقديره لكل الجهود التي بذلت من أجل حضور مشرف لرياضة وطننا وبالصورة المناسبة لما يجده شباب ورياضيو وطننا من رعاية وتحفيز يقودها لمنصات التتويج وتمثيل الوطن خير تمثيل».