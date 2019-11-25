الفيصل يتقدم المستقبلين.. مليون لكل لاعب هلالي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قي الوقت الذي حصد الفريق الهلالي كأس دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، وتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم، ستصل حجم المكافآت للاعبي الزعيم لمليون ريال، إثر الإنجاز المستحق الذي حققه، وتسجيل بطولة قارية باسم الوطن، تؤكد أن الكرة قي الوقت الذي حصد الفريق الهلالي كأس دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، وتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم، ستصل حجم المكافآت للاعبي الزعيم لمليون ريال، إثر الإنجاز المستحق الذي حققه، وتسجيل بطولة قارية باسم الوطن، تؤكد أن الكرة السعودية قادرة على تحقيق البطولات على الصعيد القاري، وتشريف الوطن في المحافل العالمية، إذ سيشارك الزعيم في بطولة أندية العالم القادمة في دولة قطر، واستطاعت الكتيبة الزرقاء أن تحقق اللقب القاري في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، وأيضا اهتمام ودعم القيادة الرياضية ، والعمل الدؤوب من قبل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته، وأعضاء الشرف يتقدمهم الداعم للزعيم الأمير الوليد بن طلال، ومن قبل الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين أسعدوا الوطن بحصد كأس آسيا وتربع الفريق الأزرق على عرش القارة الآسيوية. وستصل بعثة الزعيم اليوم للوطن وستحظى باستقبال رسمي يليق بأبطال آسيا، وسيتقدم المستقبلين رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسط حضور جماهيري كبير لمحبي الزعيم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. كما سيقام احتفال كبير لممثل الوطن نادي الهلال، يوم الخميس القادم، على مسرح محمد عبده في البوليفارد؛ بمناسبة فوز الزعيم بكأس آسيا.



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