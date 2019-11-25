شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» يتخطى الإمارات ويواجه قطر غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت)

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإماراتي بنتيجة (81-68)، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) ضمن البطولة الخليجية 16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت.

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وقدَّم المنتخب السعودي مستوى فنياً جيداً رغم البداية الصعبة في الفترة الأولى، ونجح بسرعة في العودة إلى المباراة والتقدم حتى وصل الفارق إلى 27 نقطة، فيما فضَّل المدرب إراحة اللاعبين الأساسيين تحسباً للقاء المنتخب القطري غداً عند الـ5 مساءً.

وهنأ رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد، اللاعبين في اتصال برئيس البعثة العميد مصطفي القبلي، مؤكداً أهمية لقاء الغد للتأهل للدور الثاني.

من جهة أخرى، قاد الحكم السعودي أحمد آل خميس لقاء قطر والبحرين، حيث أشاد المتابعون بمستواه، خاصة أن المباراة هي الأولى له بعد حصوله على الشارة الدولية.