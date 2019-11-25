شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يوقف انطلاقة النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قاد البرازيلي انسيلمو فريق الوحدة إلى تحقيق انتصار هام على ضيفه النصر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحرم الوحداويون ضيفهم النصر من اعتلاء صدارة ترتيب فرق الدوري بعد توقف رصيد الفريق الأصفر عند النقطة العشرين.

ومن الدمام عاد الاتحاد بانتصار ثمين أمام الاتفاق بهدفين لهدف سجلهما عبدالإله المالكي، وسيدريك (بالخطأ في مرماه)، فيما سجل هدف الاتفاق الوحيد زياد الصحفي (بالخطأ في مرماه).