اخبار الرياضه

الوحدة يوقف انطلاقة النصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يوقف انطلاقة النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قاد البرازيلي انسيلمو فريق الوحدة إلى تحقيق انتصار هام على ضيفه النصر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير للمحترفين، ليحرم الوحداويون ضيفهم النصر من اعتلاء صدارة ترتيب فرق الدوري بعد توقف رصيد الفريق الأصفر عند النقطة العشرين.

ومن الدمام عاد الاتحاد بانتصار ثمين أمام الاتفاق بهدفين لهدف سجلهما عبدالإله المالكي، وسيدريك (بالخطأ في مرماه)، فيما سجل هدف الاتفاق الوحيد زياد الصحفي (بالخطأ في مرماه).


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يوقف انطلاقة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا