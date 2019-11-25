شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يحذر اللاعبين من الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق الجزيرة الاماراتى رغم غياب تسعة من نجومه فى مباراة الدارويش مؤكداً على ضرورة اللعب بجدية وإنهاء محاولات عودة المنافس للمباراة

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجزيرة الاماراتى عصر غداً الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى إياب دور الستة عشر بالبطولة العربية

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كان الجزيرة قد طلب من الاتحاد العربى تأجيل مباراة الاسماعيلى فى ظل غياب 9 من لاعبيه وهم علي خصيف ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وسالم راشد وعمر عبد الرحمن وعبدالله رمضان وعلي مبخوت وخلفان مبارك وزايد العامري، بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج التي ستقام في قطر ومواجهة اليمن بنفس يوم المباراة بين الفريقين بالبطولة العربية ، ولكن الاتحاد العربى اشترط موافقة الدراويش وهو الأمر الذى رفضه مسئولى الدراويش رغبة في إستغلال الغيابات المؤثرة في صفوف الجزيرة للخروج من اللقاء بنتيجة ايجابية، تمنحه تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية.

ويحتاج الجزيرة لتحقيق الفوز على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى مباراة الاياب لبلوغ الدور ربع النهائي في البطولة العربية، بعدما خسر مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسماعيلية يوم 23 أكتوبر الماضي بهدفين دون مقابل.