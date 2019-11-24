شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرارات نارية من رينارد مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 قام هيرفي رينارد، المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، باستبعاد حارس المرمى محمد العويس، الذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة، ليعوضه بالحارس محمد اليامي.

Advertisements كما وجه المدرب الفرنسي رينارد الدعوة لمتوسط الميدان عبد الفتاح عسيري للمشاركة في كأس الخليج “خليجي 24”. وأثبتت الفحوصات الطبية تعرض الحارس العويس لإصابة على مستوى الوجه ستحرمه من المشاركة في كأس الخليج. ستنطلق البطولة في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، إذ سيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكويت، عمان والبحرين.

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