صحيفة: ناد إنجليزي "مخرج" بيل.. وصفقة تبادلية قادمة

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النجم الويلزي غاريث بيل

تتصف العلاقة التي تربط النجم الويلزي غاريث بيل بناديه ريال مدريد بكونها "متأزمة"، وخصوصا بعد تصريحات لبيل أشار فيها إلى ما وصفه بـ"الراحة" عند لعبه في ويلز، ورفعه مؤخرا علما وضع عليه قائمة أولوياته والتي لم يكن "الملكي" أولها.

وبينما كان بيل يحتفل بتأهل ويلز لبطولة أمم أوروبا، رفع علم بلاده والذي ضمّ أولويات اللاعب، وجاءت بالترتيب: ويلز.. غولف.. ريال مدريد، الأمر الذي أغضب مشجعي النادي الملكي.

ولعب بيل في لقاء نادي العاصمة مع ريال سوسييداد، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1، ولم يشفع أداء اللاعب الويلزي الذي كان جيدا له أمام الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان ضده، وفق ما ذكر موقع "آس".

وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة أمام بيل، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد، يمثل "الملجأ" بالنسبة للاعب للهروب من جحيم ريال مدريد.

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وتابعت الصحيفة قائلة، إن نادي "الشياطين الحمر" يمر بحالة صعبة، ويسعى لتدعيم صفوفه وخصوصا خط الهجوم، وهو ما يجعله خيارا مناسبا لبيل.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى عقبة واحدة في وجه هذا الانتقال، وتتمثل براتب بيل الذي يصل لـ600 ألف إسترليني في الأسبوع.

وتوقعت الصحيفة إمكانية حل هذه المشكلة من خلال صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، ينتقل بموجبها بول بوغبا للملكي، وينضم بيل للشياطين الحمر.