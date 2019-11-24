فان باستن يعتذر عن تحية نازية "على الهواء مباشرة"

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ماركو فان باستن

اعتذر نجم كرة القدم الهولندي المعتزل، ماركو فان باستن، عن ترديده للتحية النازية، خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة.

وكان فان باستن، الذي يعمل محللا في قناة "فوكس سبورتس"، خارج إطار الكاميرا، يوم السبت، عندما استخدم العبارة الألمانية "تحية النصر" التي أصبحت سيئة السمعة نظرا استخدامها في التجمعات النازية.

وفي وقت لاحق من البرنامج، قال فان باستن: "لم يكن في نيتي أن أصدم الناس. أنا أعتذر"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

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وجاء تعليق فان باستن، في نهاية أسبوع ركزت فيه أندية كرة القدم الهولندية بشكل أكبر على مكافحة العنصرية، من خلال الوقوف لمدة دقيقة في بداية المباريات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أوقف حكم مباراة في الدرجة الثانية لفترة وجيزة بين فريقي دن بوش وإكسلسيور روتردام، بعد هتافات عنصرية وجهت إلى لاعب أسود البشرة.