الامارات | بوروسيا دورتموند يعيد انتخاب رئيسه للمرة الثامنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يعيد انتخاب رئيسه للمرة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم انتخاب رئيسه راينهارد راوبال لفترة جديدة وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للنادي، وقد صوت الحضور وعددهم نحو 1200 شخص بالإجماع على إعادة انتخاب راوبال.

تجدر الإشارة إلى أن راوبال، الذي كان يشغل رئيس رابطة الدوري الألماني والرئيس المؤقت للاتحاد الألماني لكرة القدم، يتولى رئاسة دورتموند منذ نوفمبر 2004 دون انقطاع.

وكان راوبال تولى رئاسة دورتموند في الفترة بين 1979 حتى 1982، وفي الفترة بين 1984 حتى 1986.