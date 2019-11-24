شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لعبور الجونة واستمرار انتصاراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل عند الخامسة مساء «الاثنين» الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ضيفا على الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، بعد استئناف نشاطها الذى توقف لظروف مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى تصفيات التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، بجانب خوض المنتخب الأوليمبى لبطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو العام المقبل. يدخل الأهلى المباراة بقيادة المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، رافعا شعار التحدى لأصحاب الأرض، سعيا لاقتناص النقاط الثلاث واستمرار سلسلة الانتصارات التى حققها الفريق فى الثلاث مباريات التى خاضها أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان. وحرص فايلر خلال الفترة التى سبقت المباراة، وتحديدا الأحد، على عقد محاضرة للاعبى الفريق استمرت لمدة نصف ساعة، قام خلالها المدير الفنى بشرح عدد من الجوانب الفنية والخططية، وتكليف بعض اللاعبين بمهام خاصة، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس. وكان الفريق قد خاض بعض المباريات الودية، كان آخرها أمام المصرية للاتصالات وحقق فيها الفريق الفوز، واطمأن الجهاز الفنى على مستوى لاعبيه.

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من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن مواجهة الجونة فى غاية الصعوبة، لأنها أول مباراة يخوضها الفريق منذ الخامس من أكتوبر الماضى، وأنه يخشى تأثر اللاعبين بطول فترة توقف المسابقة، وأوضح أن الجهاز الفنى واللاعبين تعاهدوا على مواصلة الانتصارات خاصة بعدما حقق الأهلى الفوز فى أول ثلاث مواجهات أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان على الترتيب، لافتا إلى أن الغيابات التى يعانى منها المارد الأحمر بالتأكيد مؤثرة، لكنه أبدى ثقته الكاملة فى باقى اللاعبين، وأشار إلى أن فايلر حرص على عقد أكثر من محاضرة فيديو مع اللاعبين شاهد خلالها مباريات الجونة التى خاضها فى بطولة الدورى، ووضع يده على نقاط القوة والضعف فى الفريق، والذى يضم بين صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين مزيج بين الخبرة والشباب.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، أحمد فتحى، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، جيرالدو، وليد أزارو.

فى المقابل، يدخل الجونة المباراة، طامعا فى النقاط الثلاث، من أجل تحسين ترتيبه فى المسابقة، بعد خوضه 4 مباريات خسر فى لقاءين أمام الإسماعيلى والاتحاد والفوز على مصر المقاصة والتعادل أمام فريق مصر.