شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاح الفصيح.. شوقى غريب يحدد خارطة الطريق لحصد ميدالية أوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه والمتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، فى تجهيز برنامج إعداد للأوليمبياد لاعتماده من اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب إلى جانب اطلاع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تفاصيل برنامج الإعداد حتى يتم توفير احتياجات الجهاز الفنى أملا فى الظهور بمستوى متميز والحصول على ميدالية أوليمبية بأوليمبياد طوكيو 2020.

وعلمت «المصرى اليوم» أن شوقى غريب يعتكف فى منزله بعد تحقيق إنجاز التأهل للأوليمبياد والحصول على اللقب الإفريقى رافضًا الرد على وسائل الإعلام حتى يتمكن من الانتهاء من إعداد تقرير فنى مفصل عن المرحلة الماضية والصعوبات التى واجهها سواء من جانب الأندية أو اتحاد الكرة قبل انطلاق البطولة.

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منتخب مصر الأوليمبي يتوّج بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين لهدف

وحدد «غريب» أربعة مطالب من أجل المنافسة على ميدالية أوليمبية أهمها ضرورة إيقاف بطولة الدورى الممتاز قبل فترة وجيزة من خوض نهائيات أوليمبياد طوكيو 2020 خوفا على اللاعبين من الإجهاد الذى سيصيبهم بسبب اعتماد أنديتهم عليهم فى الدورى الممتاز والمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة. ويخشى «غريب» من التأثير السلبى لرغبة الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، فى تصعيد 7 لاعبين دفعة واحدة والاعتماد عليهم فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021 وهم كريم العراقى ورمضان صبحى ومصطفى محمد وعبد الرحمن مجدى وأحمد فتوح وأحمد ياسر ريان وأسامة جلال.

منتخب مصر الأوليمبي يتوّج بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين لهدف

واستقر المدير الفنى على إقامة معسكر خارجى فى أول يونيو المقبل فى إحدى الدول القريبة من اليابان حتى يعتاد اللاعبون الأجواء التى سيخوضون بها مباريات الأوليمبياد، لكن المدير الفنى سيدرس خلال المرحلة المقبلة إمكانية العروض التى سيتلقاها اتحاد الكرة من أجل حسم مقر المعسكر الخارجى.

وينتظر أن يحسم المدير الفنى قراره النهائى بشأن إقامة المباريات الودية عقب الإعلان النهائى عن قرعة الأوليمبياد المقرر إقامتها خلال شهر إبريل المقبل، ووفقا لمصدر بالجهاز الفنى- طلب عدم نشر اسمه- فإن شوقى غريب يبحث السفر إلى طوكيو أو تكليف علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب الوطنى، من أجل دراسة الأجواء والملاعب التى سيتم تخصيصها للتدريبات ومباريات البطولة، وينتظر أن يتم وضع المنتخب الوطنى الأوليمبى على رأس إحدى المجموعات الأربع للأوليمبياد على أن يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الـ8 الذى يطبق فيه نظام خروج المهزوم.

منتخب مصر الأوليمبي يتوّج بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين لهدف

واسترد شوقى غريب، المدير الفنى، عافيته التدريبية بعد تحقيق إنجاز التأهل للأوليمبياد وحصد أول لقب إفريقى تحت 23 سنة بعد أن واجه «الفلاح الفصيح» بعض الانتقادات عقب إخفاقه مع المنتخب الأول، لكنه استطاع أن يقدم جيلا جديدا للكرة المصرية يظهر بمستوى مميز ويحصد الألقاب الفردية التى حصل عليها مصطفى محمد، هداف البطولة، ومحمد صبحى، أفضل حارس مرمى، ورمضان صبحى، أفضل لاعب.