شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة تتويج «الهلال».. هيئة الترفيه تنظم حفلا كبيرًا الخميس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلا كبيرًا بمنطقة البوليفارد، للاحتفال بتتويج نادي الهلال بدوري أبطال آسيا، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر، على مسرح محمد عبده.

وأوضح الهيئة أن الحفل سيضم كلا من الفنانين رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي، وراشد الفارس.