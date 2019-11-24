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بمناسبة تتويج «الهلال».. هيئة الترفيه تنظم حفلا كبيرًا الخميس (تفاصيل)

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلا كبيرًا بمنطقة البوليفارد، للاحتفال بتتويج نادي الهلال بدوري أبطال آسيا، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر، على مسرح محمد عبده.

وأوضح الهيئة أن الحفل سيضم كلا من الفنانين رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي، وراشد الفارس.

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