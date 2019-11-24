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الاتحاد وسموحة يتنافسان على ضم عمار حمدى

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أحمد القصاص 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

دخلت إدارة نادى سموحة فى مفاوضات مكثفة مع النادى الأهلى من أجل ضم عمار حمدى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما دخل مسؤولو الاتحاد السكندرى فى الصفقة بهدف الفوز بصفقة لاعب الأهلى، ولم يبد عمار حمدى حتى الآن رأيا صريحا لأى من الناديين انتظارا لموقف إدارة الأهلى من تلك المفاوضات وكان عمار قد لعب للاتحاد على سبيل الإعارة وظهر بمستوى طيب للغاية أهله للاشتراك مع منتخب مصر الأول بقيادة خافيير أجيرى فى بطولة الأمم الإفريقية للكبار.

من ناحية أخرى، يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة مرانه الأساسى اليوم الاثنين على ملعبه استعدادا لمواجهة طنطا فى الثانية والنصف عصر بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات الأسبوع السادس للدورى الممتاز.

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